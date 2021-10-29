Erdoğan hedef almıştı.. Zincir marketlere para cezası sonrası Ağaoğlu’ndan ‘hapis istemi’





Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat soruşturması kapsamında 5 zincir market ile bir tedarik şirketine para cezası vermesini yeterli bulmayan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bu para cezaları beni hiç ilgilendirmiyor. Tüketicinin cebinden haksız yere çıkartılan milyarlarca lira nasıl geri gelecek? Gelmeyecek elbette. Bu nedenle para cezalarıyla yetinmeyelim, bundan sonra çok daha ağır yaptırımlar getirelim, daha net söylüyorum hapis cezası olmalı” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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