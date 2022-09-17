Erdoğan: Hedef Şanghay 5’lisi üyeliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği ilgili, “Şimdi bundan sonraki süreç bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Hedef o.” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışından dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği ile ilgili Erdoğan, şunları söyledi;

*Şanhay İşbirliği Teşkilatı kuruluşundan itibaren gerek güvenlik, gerekse ekonomi ve ticaret alanlarında ciddi mesafeler kat etmiş, bu çerçevede genişlemesini sürdürmüştür. Küresel ekonomide Asya kıtasının oynadığı belirleyici rol zaten ortadadır.

*Avrasya coğrafyasının yüzde 60’ını kapsayan Teşkilat coğrafyasında 3,2 milyar insan yaşıyor. Teşkilat üyeleri 20 trilyon dolara ulaşan bir ekonomik büyüklükle küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 30’dan fazlasını üretiyor.

*Türkiye’nin, Yeniden Asya Girişimi kapsamında kıta ülkeleriyle iş birliğimizi ikili ve çok taraflı düzeyde daha da geliştirme iradesi katidir.

“BİZİM GİBİ DİYALOG ORTAĞI OLAN 9 ÜLKE VAR”

*Her şeyden önce, bu teşkilat, Şanghay Beşlisi diye başladı ama artık beşli olmaktan çıkmış vaziyette. Şu an üye sayısı 9’a ulaşmış durumda. 3 gözlemci üyesi bulunuyor. Ayrıca bizim gibi diyalog ortağı olan 9 ülke var.

*Görüştüğüm liderlerin hemen hemen hepsi de özellikle Rusya-Ukrayna Savaşında tansiyonu düşürmek için oynadığımız rol sebebiyle bize teşekkür ettiler. ‘Burada aldığınız rolden dolayı gerçekten sizleri takdir ve tebrik ederiz’ dediler. Hepsi ikili görüşmelerimizde gelip işi buraya bağladılar.

“BAŞTA AMERİKA OLMAK ÜZERE HEPSİNE GEREKEN CEVABI VERMİŞ OLDUK”

*Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşında dünyadaki bu görünen güçler içerisinde ‘Ne yapabiliriz, bu işi nasıl çözeriz?’ gibi bir durum yok maalesef. Biz ise başından itibaren sürdürdüğümüz o denge politikasıyla gerek batıya gerekse başta Amerika olmak üzere hepsine gereken cevabı, yaptığımız girişimlerle vermiş olduk.

*Tabii en önemlisi bu tahıl koridoru meselesi. Bununla ilgili olarak attığımız adımlar hakkında Sayın Putin’le burada yaptığımız görüşmede de konuştuk. Malum, tahıl koridorunun gelişmekte olan ülkelerden ziyade az gelişmiş ülkelere yönelik çalıştırılması gerekiyor. Bizim burada oynadığımız asıl rol bu.

*Burada da onu yine konuştuk; ‘biz az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorunu kullandırtalım, onlara ulaşalım, bunun gayreti içerisinde olalım’ dedik. Tabii Sayın Putin de onun üzerinde özenle duruyor. Bundan sonraki süreçte de biz bunu inşallah en ideal şekilde çalıştırarak az gelişmiş ülkelere bu koridoru nasıl kullandırtacağız, buralara nasıl ulaşacağız, buralara ne yapabiliriz; bunun takipçisi olacağız.

*Bütün bu ülkeler bunun üzerinde de durdular, duruyorlar. Tabii biz de aynı şekilde bunun üzerinde durduk, duruyoruz… Tabii biz Şanhay Beşlisi içerisinde üye konumunda değiliz. Biz şu anda buraya ev sahibi Özbekistan’ın davetiyle özel konuk olarak katıldık. Tabii Şevket Bey ile bizim özel bir hukukumuz var. Bu özel hukukumuz dolayısıyla beni ve İlham Bey’i buraya özel olarak davet etmiş oldu.

*Şimdi bundan sonraki süreç ise bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Bu adım da tabii önümüzdeki dönemin ev sahibi olacak Hindistan’daki görüşmelerde belki gündeme daha ileri seviyede gelecek. Üye olmak-olmamak hepsi ayrı ama bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz, bu atılan adımla çok daha farklı bir konuma taşınmış olacaktır.

TÜRKİYE DİYALOG PARTNERİ

Erdoğan’ın bahsettiği ve Şanghay Beşlisi olarak da bilinen Şanghay İşbirliği Örgütü, 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın katılımıyla kuruldu. Özbekistan’ın 2001 yılında katılmasıyla birlikte 6 üyeye çıkan kuruluşun şu an Hindistan ve Pakistan’la birlikte 8 asli üyesi bulunuyor.

Kuruluşta dört gözlemci ülke bulunurken bunlar Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan.

Türkiye ise Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 6 diyalog partnerinden biri. Bu kuruluştaki diyalog partnerleri Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Türkiye ve Sri Lanka.

Kuruluşun resmi dilleri Rusça ve Çince olarak tanımlanırken, ABD karşısında bir oluşum olarak da dikkat çekiyor.