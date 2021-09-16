Erdoğan hedeflerinin yarısına bile ulaşamadı

“Tek adam rejimine geçildikten sonra açıklanan son üç ekonomik programın hedef ve tahminlerinin tamamı karavana oldu” diyen CHP Grup Başkanvekili Erdoğan’dan özür mektubu beklediklerini söyledi.

Başak KAYA

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide vaat ettiği hedeflerin hiçbirinin tutmadığını belirtti. Altay, “Erdoğan yıllarca halkı, 2023 yılında 2 trilyon dolar milli gelir, 25 bin dolar kişi başına gelir ve 500 milyar dolar ihracat hedefi ile aldattı. Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi olacağız masalı anlattı. 2023 hedeflerinin yarısına bile ulaşamamış bir Türkiye bırakacak. Orta Vadeli Program eksik bir programdır. Bu programa Erdoğan’ın bu ulustan özür dileyen bir mektup eklemesini beklerdik” dedi. Altay, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Tek adam rejimine geçildikten “Yeni Ekonomi Programı” adıyla açıklanan son üç programın hedef ve tahminlerinin tamamı karavana oldu. 2022-2024 Orta Vadeli Program, aslında bir itirafnamedir. Erdoğan’ın bir ulusun gelecek umutlarıyla nasıl dalga geçtiğinin, bir ulusu nasıl yıllarca yalanlarla uyuttuğunun itirafnamesidir.”

BUNUNLA ÖVÜNÜLMEZ

“Erdoğan, düşük büyüme, yüksek enflasyon, yüksek kur, yüksek faiz ve yüksek işsizliğe esir olmuş bir Türkiye bırakarak gidecek” diyen Altay, “2021’de yüzde 9 büyüme olacağı tahmin ediliyor. Tek adam rejiminin son üç yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 2 bile etmiyor. Bu kadar düşük bir büyümeden sonra yüzde 9 büyümeyle övünülmez. 2021’de yüzde 9 büyüme tahmini gerçekleşse bile son dört yılın ortalama büyümesi yüzde 3.6 eder. Türkiye’nin bırakın 10 milyona yakın gerçek işsizine iş bulmayı, işgücüne yeni katılanlara iş bulabilmesi için bile yıllık ortalama yüzde 7 büyümesi gerekir” şeklinde konuştu.

BORCUN FAİZİNİ ÖDEMEK İÇİN BİLE BORÇ ALINACAK

CHP Grup Başkanvekili Altay, 2022 bütçesinin yine bir faiz ve borçlanma bütçesi olduğunu belirterek şöyle devam etti: “2021 yılına göre yatırım harcamalarındaki artış yüzde 12’de kalırken, faiz harcamaları yüzde 34 artacak. Her 100 liralık verginin, 2021’de 17 lirası, 2022’de 19 lirası, 2023’te yüzde 20’si faiz olarak ödenecek. Bütçe açığı bu yıl yüzde 31 büyüyor, gelecek yıl da yüzde 20 büyüyüp 278 milyara çıkacak. Faizi hariç bütçe de açık verecek. Geçen yıl ve bu yıl olduğu gibi yine Hazine ve Maliye Bakanlığı, alacaklılarına “Sana borcumu ödeyemiyorum, bana borcun anaparası kadar yeni borç ver, faizini de ödeyemiyorum faizini de borç ver, bir de bütçe açığım var açığı kapatmak için de borç ver” diyecek.”

GERİDE NE BIRAKACAK?

Engin Altay’ın açıklamasına göre Erdoğan geride:

– Yüzde 20 enflasyon,

– Değerinin yüzde 80’ini kaybetmiş bir TL,

– Yüzde 453 oranında artmış bir döviz kuru,

– Yüzde 19 faiz,

– Yüzde 22 gerçek işsizlik bırakacak.