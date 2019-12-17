Erdoğan, her alanda sıkıştı

Korkusuz yazarı Can Ataklı, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gerekirse İncirlik ve Kürecik’i kapatırız” şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

Erdoğan, her alanda sıkıştı

Can Ataklı, İncirlik ve Kürecik üssünün kapatılması restini çeken Erdoğan için “Yine içerideki ahaliye kahramanlık gösterisi yapılıyor” ifadesini kullandı.

Ataklı’nın yazısından o bölüm şöyle:

İncirlik’in en üst düzeyde dile getirilmesi bir milattır

Daha önce bu konuda karar alanlar dışında Türkiye’de ilk kez devlet yönetiminin en tepesinden “İncirlik’i kapatma” konusunda bir açıklama duyuyoruz.

Daha önce Demirel ve Ecevit dönemlerinde İncirlik Üssü konusunda yaptırımlar uygulanmıştı.

Bu kez ise durum farklı.

Erdoğan, “İncirlik’i kapatmaktan, Kürecik’i de kaldırmaktan” söz ediyor.

Bu ne sonuç verir?

Hiçbir sonuç vermez.

İncirlik kapatılır mı?

Hayır. Bu iktidarın böyle bir gücü yok.

Kürecik kaldırılır mı?

O da mümkün değil.

Erdoğan, her alanda sıkıştı.

Dışarıda bir itibarımız kalmadı.

Amerikan yönetimi, Erdoğan’ı ayakta tutmak için çok çaba harcıyor ama artık onların da pili bitiyor sanki.

Böyle bir ortamda saray, Amerikan desteğini daha da artırabilmek için İncirlik ve Kürecik kozlarını ileri sürmüş gibi yapıyor.

Bence durum budur.

Yine içerideki ahaliye kahramanlık gösterisi yapılıyor, o kadar.