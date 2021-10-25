Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var, araç yetişmiyor

Muhalefetin ekonomi eleştirilerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Her evde araba var, kapıcısında araba var. İkinci elde araç yetişmiyor. Hepsinin istatistiklerini tutuyoruz. Nerede ne oluyor, ne satılıyor bunların hepsini gayet iyi biliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Muhalefetin ekonomi eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Ülkemizin güvenliği ve hedefleri için yedi düvelle mücadele ederken insanımızın ekmeği, aşı, elektrik, doğalgazın, suyunun, aracının, yakıtının, kazancının, kendisi ve ailesinin kurduğu hayalleriyle, derdiyle dertleniyoruz.

*Utanmadan sıkılmadan aşı yok, evine götürecek ekmeği yok diyor. Böyle bir yalan olabilir mi? Kim bunu diyen CHP’lisi İP’lisi. Bu da korkulması gereken yüceler yücesinden korkmuyor ki. Bunlar da edep haya yok.

“HER EVDE, KAPICISINDA ARAÇ VAR”

*Şu anda her evde araba var, kapıcısında araba var, şu anda ikinci el araba yetişmiyor. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsun. Bunu televizyon ekranlarından vatandaşa anlatır, vatandaşı kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız. Hepsinin istatistiklerini tutuyoruz. Nerede ne oluyor, ne satılıyor bunların hepsini gayet iyi biliyoruz.

“ÇOK CİDDİ FİYAT ARTIŞLARININ YAŞANMASINA YOL AÇTI”

*Küresel krizlerin üstesinden gelmekte içerdeki pahalılığı, yoksulluğun, haksızlığın, adaletsizliğin önüne geçmek bizim için aynı derecede mühimdir, esasen bunların hepsi de aynı makinenin farklı parçaları gibi birbiriyle yakından ilgilidir.

*Hepsini birden hal yoluna koymazsak yolumuza devam edemeyiz. Bu dönemdeki talihsizliğimiz küresel kriz ile ülkemize yönelik saldırıların aynı dönemde zirve yapmış olmasıdır.

*Salgınla birlikte bozulan küresel ekonomik dengeler yaygın kullanımı olan pek çok ürünün hammaddesinde üretiminde dağıtımında çok ciddi fiyat artışlarının yaşanmasına yol açtı.

“GEREKEN TEDBİRLERİ ALIYORUZ”

*Türkiye olarak artan üretim ve lojistik gücümüzle yaşanan sıkıntıları kendimiz için bir fırsata dönüştürme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tabi bu arada yaşanan fiyat artışları ve diğer sıkıntıların insanlarımızı bunaltmaması için gereken tedbirleri alıyoruz.

*Sosyal yardım sistemimizi etkin şekilde geliri olmayan ve çok düşük gelirli vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz, önümüzdeki dönemde bu doğrultuda atacağımız ilave adımlarımız olacak salgın döneminde zaten fedakarlık yapan vatandaşlarımızın üzerlerine daha fazla yük bilmemesi için gereken tedbirleri almakta kararlıyız.

“FIRSATÇILIK YAPANLAR KUSURA BAKMASIN”

*Maliyetlerdeki yükselişin ötesinde fırsatçılık yapanlara da kusura bakmasınlar göz açtırmayacağız. bu konudaki denetimleri ve müeyyideleri sıkılaştırıyor geçtiğimiz hafta Meclis’e sunduğumuz yarın plan bütçe Komisyonu’ndaki müzakereleri başlayacak 2022 bütçemizi de bu anlayışı hazırladık.

*Nice krizleri nice sıkıntıları nice saldırıları başarıyla geride bırakan ülkemizin bu küresel türbülansın da üstesinden geleceğine inanıyoruz, bunun için Cumhurbaşkanı olarak, Kabine olarak, yönetim olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz yapmayı sürdüreceğiz.

“GEREKEN HER ADIMI ATTIK”

*Mesela bu hafta sonu Roma’da yapılacak G 20 liderler Zirvesi‘nde ve ardından Glasgow da katılacağımız Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi‘nde hem gündemdeki konularla ilgili ülkemizin görüşlerini dile getirecek hem de önümüzdeki fırsatları değerlendirmeye yönelik adımlar atacağız.

*Salgın krizinden değişikliğine kadar ülkemizin küresel sistemdeki söz hakkını ve itibarlı konumunu güçlendirmek için gereken her adımı attık, atıyoruz.

CEMEVİ AÇIKLAMASI

*Talimatımızla ülkemizin 58 ilindeki bin 585 cemevi ziyaret edilerek hazırlanan kapsamlı çalışmayı görüştük.

*İnsan hakları eylem planında yer alan azınlık vakıfların seçim usulüyle yönelik hususu değerlendirdik.

*Hangi inanca, hangi mezhebe sahip olursa olsun Türkiye’nin 84 milyon vatandaşımızın her birinin meselesi bizim meselemizdir.

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