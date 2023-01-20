Erdoğan: İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Roman koordinasyon merkezi kuruyoruz

AKP Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen 2023 Roman Buluşması’na Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde ‘Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz’ temasıyla gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. Programa, Suzan Kardeş, Alişan, Kibariye, Kobra Murat, Goran Bregoviç, Serkan Çağrı, Yücel Arzen gibi sanatçılar da katıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gramofon takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sanatçılar Yücel Arzen, Goran Bregovic, Orhan Şallıel ve Muhammed Yıldırır’a da Mustafa Kandıralı’nın taş plaklarını hediye etti.

“ROMANLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE HİÇ KİMSEYİ DIŞARIDA BIRAKMADIK”

‘İlle De Roman Olsun’ şarkısının sözlerini söyleyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* “Sizlere kardeşlerim diye lafın gelişi hitap etmiyorum. Çocukluğum sizlerle birlikte geçti. Aynı sokaklarda birlikte büyüdüğümüz, aynı ekmeği bölüşüp yediğimiz, aynı sevinçleri yaşadığımız, aynı hüzünleri paylaştığımız için sizler benim kandan öte can kardeşlerimsiniz.

* Birileri sizin adınızı sadece siyaseten anar, birileri sadece görüntü vermek için sizi selamlar, birileri sadece oy istemek için kapınızı çalar ama bizim sizinle geçmişten bugüne gelen, inşallah son nefesimize kadar da sürecek olan yol arkadaşlığımız var. Bugün yüzyılın romanını birlikte yazıyoruz diye bir araya geldiğimiz güzel toplantıyla inşallah kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz.

* Sizinle yol arkadaşlığımız, çocuklukta birlikte büyüdüğümüz sokaklarda kalmadı. Az önce izledik. Aynı sokaklarda beraber yürüdük. Hangi göreve geldiysem, hangi sorumluluğu üstlendiysem hep dönüp size baktım. Sizin için neler yapabileceğime baktım. Beyoğlu ilçe başkanlığım, İstanbul İl Başkanlığım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde yaptığım çalışmaların şahidi sizlersiniz.

* Başbakanlığım döneminde yaptığım çalışmaların şahidi sizlersiniz. Cumhurbaşkanı olduktan sonra gösterdiğim gayretlerin şahitleri sizlersiniz. Devletin yönetim merkezi olan Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde binbir renk tek millet diyerek gerçekleştirdiğimiz buluşmayı unutabilmemiz mümkün mü?

* Aynı şekilde Çanakkale ve Bursa’daki buluşmalarımızın coşkusunu unutabilmemiz mümkün mü? Tüm bu çalışmaları herhangi bir ideolojik dayatmayla, siyasi çakar gayesiyle değil canı gönülden yürüttük. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkemizle 81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık.”

“BURAYA PİSLİK AKITTILAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

* “Kimsenin kökenine, diline, inancına, kültürüne, meşrebine, başka herhangi bir farklılığına bakmadık. Sadece ve sadece insan sıfatıyla herhangi bir vatandaşımızın hizmetin en iyisine, eserin en güzeline layık olduğuna inandığımız için gözümüz de, kalbimiz de hep sizlere dönük oldu. Bunun için bizi çekemeyenler, patlasın, çatlasın diyoruz. Daha doğrusu ne patlasınlar, ne çatlasınlar. Sadece ibret alsınlar, örnek alsınlar, ilham alsınlar yeter diyoruz.

* Kardeşçe kucaklaşmak nasıl olur, eser nasıl verilir, hizmet nasıl elde edilir aynı hassasiyet ve umutla geleceğe beraberce nasıl bakılır görsünler. Biz yüzyılın romanını birlikte yazalım. Onlar da bakıp, okuyup, anlasınlar diyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye hazırlanırken bir kez daha sizlerin gönül dostluğuna, yol arkadaşlığına talibim. Şimdi buradan, benim bu çevredeki bütün kardeşlerim bilir çünkü doğup büyüdüğüm yer burası, Kasımpaşa. Kulaksız. Bu Haliç neydi, çamur deryası. Pislik. Burada kokudan geçilmezdi.

* Burayı elhamdülillah biz temizledik ve Haliç’ten Alibeyköy’deki taş ocaklarına bütün o pisliği bizler naklettik. Şimdiki haline biz getirdik ama bizden sonra gelenler aynı temizliği devam ettirmedikleri gibi buraya ne yazık ki pislik akıttılar. Şu çatıyı temelini, bu kardeşiniz attı. Kadir Topbaş kardeşim de bunu tamamına erdirdi. Haliç’ten öyle bir ses verin ki, İstanbul’un dört bir köşesinden ülkemizin tüm vilayetlerinden duyulsun. Biliyorum ki Roman’ın coşkusu da öfkesi de, sevgisi de, sesi de desteği de bir başka olur. Romanlar, yüzyılın romanını birlikte yazıyor muyuz? Romanlar Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa ediyor muyuz?

* Romanlar, eser ve hizmet siyasetiyle, ortak vatanımız Türkiye’yi geleceğe birlikte taşıyor muyuz? Romanlar, gözünü bu ülkenin kazanımlarına, bu milletin birliğine, dirliğine dikenlerin heveslerini beraberce kursaklarında bırakıyor muyuz? Rabbim sizlerden razı olsun. Siz bambaşkasınız. Siz bir başkasınız. Bu topraklar, binlerce yıldır farklı medeniyetlere, farklı toplumlara ev sahipliği yapmıştır ama hep bereketin sembolü olarak kalmıştır. Bin yıldır, bu topraklarda üzerindeki her şeyi ortak zenginliğimizin tezahürleri olarak görerek, beraberce yaşadık.”

“MEVZUATIMIZDAN TÜM AYRIMCI İFADELERİ KALDIRDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

* “Geçmişte bu ülkenin her insanı gibi Roman kardeşlerimiz de bazı sıkıntılar yaşadı. Kimi zaman hak ve özgürlüklerin kullanımından, kimi zaman maddi imkanların adaletsiz dağılımından kaynaklanan bu sıkıntıları gidermek de hamd olsun bize nasip oldu. Öncelikle mevzuatımızdan tüm ayrımcı ifadeleri kaldırdık. Böylece utanç verici ithamlarla dolu bir devri geride bıraktık.

* Ceza kanunumuzda yaptığımız değişikliklerle kökeninden, renginden, dilinden, inancından dolayı nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık. Pek çok toplantı ve düzenlemeyle, Roman kardeşlerimizin meselelerinin devletin en üst makamlarında konuşulmasını, tartışılmasını, çözüm yolu aranmasını temin ettik. Roman kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı şehirlerimizde onları eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, istihdamdan sosyal yardımlara kadar her alanda özel olarak destekleyecek mekanizmalar kurduk.

* AK Parti Türkiye’nin her kesimiyle, birlikte, Romanlarımızın da gönlündeki en büyük partisi olmuştur. Her seviyedeki teşkilat mensuplarımızla, milletvekillerimizle, belediye meclis üyelerimizle 21 yıldır sizlerle omuz omuza çalışıyoruz. İzmir milletvekilimiz Cemal Bekle, Ankara’daki temsilciniz olarak sesinizi Türkiye Büyük Millet Meclisimizde duyuruyor. Meclis başkanımızın, İçişleri bakanımızın sizlerin temsilcilerinden danışmanları var. Ayrıca sizlere bugün başka müjdelerim de var.

“ROMAN KOORDİNASYON MERKEZİ KURUYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları belirtti:

* “İçişleri Bakanlığımız bünyesinde, bir Roman koordinasyon merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak. Şu ana kadar 11 valiliğimizde bu koordinatörler göreve başladı. Diğer illerimizdeki görevlendirmeleri de süratle tamamlıyoruz.

* Ülkemizde de önemli Roman sanatçılarımız bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızda görev yapan Roman sanatçımız mevcuttur. Bir kısmı bugünkü programımızı da şenlendirecek olan nice roman sanatçılarımızın başarılarını keyifle, gururla, takip ediyoruz. Salgın döneminde, müzik susmasın diyerek 40 bine yakın müzisyenimize verdiğimiz 280 milyon lirayı aşkın destekten en çok roman müzisyenlerimiz faydalandı. Şimdi de Kültür ve Turizm bakanlığımız vasıtasıyla, Roman kültürünü yaşatacak ve gelecek nesillere aktaracak bir müze kuruyoruz.

* Kültür Yolu Festivallerimizde Roman müzik gruplarına özel yer veriyoruz. Roman orkestrası dünya müzikleri konseri için her türlü desteği sunuyoruz. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla Roman kardeşlerimize yönelik, sosyal gelişmeyi destekleme programları hazırlıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen Roman kardeşlerimize, KOSGEB vasıtasıyla eğitim ve finans imkanı sağlıyoruz. İŞKUR’un mesleki eğitim, girişimcilik ve iş başı eğitimi kurslarıyla toplum yararına çalışma programlarından Romanlarımızın en yüksek düzeyde faydalanabilmesini temin ediyoruz. Roman kadınlarımızın kuracakları üretim ve pazarlama amaçlı kooperatiflere hibe desteği veriyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları belirtti:

* “Okul öncesinden üniversiteye kadar Roman çocuklarımızın tüm basamaklardaki eğitim imkanlarından en ileri düzeyde yararlanmalarını sağlayacak ilave destekler sunuyoruz. Ülkemizin dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı’nın ismini yaşatacak sizlerin arasından yeni değerlerin yetişmesini temin edecek bir güzel sanatlar lisesi açıyoruz.

* Romanlarımızın kurduğu spor kulüplerini daha güçlü şekilde destekliyor, alt yapıyı geliştiriyoruz. Sizlerin yoğun olarak yaşadığınız yerlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca, eğitimden sağlığa, istihdam kamu hizmetlerinden yararlanmaya her alanda projeler yürütüyoruz.

* Aile eğitimi programlarımız ile aile sosyal destek programlarımızdan en çok yararlananların başında da roman vatandaşlarımız geliyor. Sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği halinde hayata geçirdiğimiz bu projenin kapsamını ve etkinliğini halen 49 ilimizde faaliyette olan sosyal dayanışma merkezlerimizle daha da artırıyoruz.”

“HER ROMAN’A 1 YUVA”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

* “Şimdi de ilgili bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın iş birliğiyle sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz. Daha önce İstanbul, Yalova, Edirne ve Bursa’da 5 bin 133 konutu, parkları, bahçeleri, spor alanlarıyla yapıp sizlere teslim etmiştik. Hala İzmir, Kocaeli ve Keşan’da sizlere yönelik çeşitli safhalarda konut projelerimiz bulunuyor. Hedefimiz her Roman’a bir yuva.

* Uygun ödeme imkanlarıyla her kardeşimizi modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda 12 ilimizde bu projeyi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Halen oturduğu evini onarmak isteyenlerin de yanındayız. Bugüne kadar 6 bin 700 Roman kardeşimizin hanesini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine teslim ettik.

* Yaşadığımız mahalleleri güzelleştirmek için yürüttüğümüz başka projeler de var. Mesela, İzmir’deki İkiçeşmelik’te evlerin cephe iyileştirme ve güzelleştirme çalışmaları devam ediyor. Bunların dışında daha pek çok kurumumuzun, belediyemizin, sivil toplum kuruluşumuzun, Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmaları var. Önceki sene 8 Nisan tarihini Romanlar Günü olarak ilan ettik ve ülke genelinde kutlama programları düzenlenmesini sağlamıştık.”

“YARINKİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün de, Roman vatandaşlarımıza yönelik 2020, 2030 strateji belgesinin ilk aşama eylem planıyla ilgili genelgeyi de imzaladım. İnşallah, yarınki Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Türkiye Yüzyılı’na yürürken tüm bu hazırlıkları ve daha fazlasını sizlerin hizmetine sunacağız. Çünkü bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim rehberimizi insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturudur. Dünyanın siyasi ve ekonomi yönetim sisteminin sarsıldığı yeni bir küresel idare düzeninin tesisinin sancılarının yaşandığı dönemden geçiyoruz. Hamdolsun Türkiye bu döneme son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma alt yapısıyla girmektedir. Sadece Roman vatandaşlarımızla ilgili yaptığımız reformlar bile, bu dönemin ülkemiz için ne kadar tarihi bir değişime vesile olduğunu göstermeye yeterlidir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE YÜZYILI KENDİNİ BU ÜLKEYE AİT HİSSEDEN HERKESE AİTTİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

* “Biz Türkiye Yüzyılı derken sadece Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp yeni asra girmesini anlatmıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın asıl manası her karış toprağı ve her bir vatandaşıyla ülkemizi ortak hayallere kavuşturacak vizyonu ifade ediyor olmasıdır. Bunun için diyoruz ki, Türkiye Yüzyılı kendini bu ülkeye ait hisseden herkese aittir. Herkesi kucaklar, herkesin ortak malıdır.

* Türkiye Yüzyılı, AK Parti’nin veya Cumhur İttifakı’nın değil 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla, bu ülkenin tamamının hedeflerinin adıdır. Biz sadece bu kutlu davanın bayraktarlığına, sancaktarlığına talibiz. Bizden önce bu davaya ömrünü adayan nice büyüklerimiz geldi, geçti ama şu karşımızdaki topluluk artık bu işin sahibi oldu. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız.” (DHA)