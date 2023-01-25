Erdoğan, iki emekli paşanın cezasını kaldırdı

FETÖ’cü savcıların hazırladığı iddianameyle, FETÖ’cü hakimlerin yaptığı yargılama sonucu 28 Şubat Davası kapsamında cezaevine konulan isimlerden ikisinin cezası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, “kocama hali” teşhisi konulan Emekli Orgeneral İlhan Kılıç (87) ve Emekli Tümgeneral Kenan Deniz’in (75) cezaları kaldırıldı. Kararın ardından iki emekli paşa için tahliye işlemlerinin başlatılması bekleniyor.

28 Şubat Davası kapsamında ağırlaştırılmış hapis cezasına çarpıtılan ve yaklaşık 17 aydır cezaevinde tutulan 10 emekli askerin yaşlılık ve hastalık nedenleriyle tahliye edilmeleri gündeme gelmişti. Avukatların girişimleri devam ederken emekli Orgeneral Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetmişti. Emekli askerlerden Çevik Bir, Çetin Saner ve Aydan Erol ise sağlık nedenleriyle tahliye edilmişti. Jandarma Genel Komutanlığı eski kurmay başkanı Hakkı Kılınç’ın da tahliye edildiğine ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Ancak Kılınç’ın bugüne kadar tahliyesinin gerçekleştirilmediği ortaya çıkmıştı.