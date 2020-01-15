Erdoğan ile İmamoğlu Ankara’da buluştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Congresium’da düzenlenen ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ programında konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

* Dün şehir yönetimleri en temel ihtiyaçları karşılayamaz durumdaydı. Bugün akıllı belediyeciliği konuşuyoruz. Her yeni dönem beraberliğinde yeni ihtiyaçları getiriyor.

* İstanbul Büyükşehir Başkanlığı’na seçildiğimde aldığım şehir manzarası ile bugünkü İstanbul arasında dağlar kadar fark vardı. Çağının ötesine geçemeyen şehirler cazibesini yitiriyor. Hem tarihi koruyacağız hem yeni yatırımlar yapacağız.

* Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan, günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği şehir akıllı olsa ne olur olmasa ne olur. Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz.

Ayrıntılar geliyor…