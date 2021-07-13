Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 40 dakika görüştü

Uluslararası siyaset bilimciler ve dünya basınına göre ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesiyle komşularıyla sorunlarını azaltmaya çalışan Türkiye’den kritik bir hamle geldi.

Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2010’dan beri ilişkilerin gergin olduğu İsrail’deki mevkidaşı Isaac Herzog ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail basınında yer alan haberlere göre Erdoğan ve Herzog arasındaki görüşme 40 dakika sürdü.

Görüşmenin bütün detayları kamuoyu ile paylaşılmazken İsrail gazetesi Jerusalem Post, “Görüşmede Erdoğan ve Herzog, Covidd-19 salgınına rağmen İsrail ve Türkiye arasındaki ticaretin geliştiğine vurgu yaptı. İki lider siyasi farklılıklara rağmen diyaloğu sürdürme ve İsrail-Filistin anlaşmazlığında bir çözüme ulaşma çabalarında iş birliği yapma konusunda anlaşma sağladı” yorumunu yaptı.

Gazete, “Siyaset bilimciler, Erdoğan’ın bundan sonra İsrail’deki ikinci telefon görüşmesini Başbakan Naftali Bennett ile yapacağını tahmin ediyor” ifadesine de yer verdi.

ERDOĞAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Erdoğan, “Bugün İsrail Devlet Başkanı Yitzak Hertzog ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleleri ele aldık. Görüşmemizde ülkelerimizin birçok alanda yüksek iş birliği potansiyeli olduğunu vurguladık. Tüm görüş ayrılıklarına rağmen İsrail ile temas ve diyaloğun sürmesine büyük önem veriyor; Filistin-İsrail ihtilafında olumlu adımlar atılmasının, ilişkilerimizin müspet mecrada seyretmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Türkiye arasındaki gerilim 2010 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Danny Ayalon’un dönemin Türkiye Büyükelçisi Ahmet Oğuz Çelikkol’u alçak bir koltuğa oturtmasıyla başlamıştı. O dönemde alçak koltuk krizi olarak da bilinen gerilim sonrasında Çelikkol Ankara’ya çağrılmıştı.

Bu gerilimden kısa bir süre sonra Mavi Marmara krizi yaşanmış ve tansiyon yükselmişti. Zaman zaman Erdoğan ile İsrail’in eski başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki gerilim yükselse de Türkiye’nin bölgede temsilciliği bulunmaya devam etti. 2016 yılında göreve başlayan Mustafa Kemal Ökem 2018’de İsrail’in Gazze sınırında 60 Filistinliyi öldürmesinden sonra geri çağrılmıştı.

O dönemde Türkiye, İsrail Büyükelçisi Eitan Na’eh’i sınır dışı ederken İsrail de Türkiye’nin Kudüs başkonsolosunu aynı şekilde sınır dışı etmişti. Türkiye 2020 yılında Ufuk Ulutaş’ı büyükelçi olarak atadı.

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