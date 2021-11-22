Erdoğan ile müttefikinin arası açıldı: Yeteri kadar destek vermedi

ABD öncülüğündeki Batılı güçlerin geçen aylarda Afganistan’dan ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak ve Kabil Havalimanı’nı yönetmek için çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan Başbakanı İmran Han ile arasının açıldığı öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

Ağustos ayında ABD önderliğindeki Batılı güçlerin ülkeden ayrılmasıyla Taliban’ın ele geçirdiği Afganistan’da Kabil Havalimanı’nın kontrolü için görüşmeler tıkanmış durumda. Ankara, bölgede varlığını sürdürmek için Batı diplomatik temsilcilikleri ve STK’lar için kritik bir öneme sahip olan Kabil Havalimanı’nın yönetimini sürdürmek isterken Londra merkezli medya kuruluşu Middle East Eye’dan dikkat çekici bir iddia geldi.

Orta Doğu üzerine yayınlarıyla bilinen internet mecrası, müttefik olan Türkiye ile Pakistan arasında bir anlaşmazlık meydana geldiğini ve her iki ülkenin de Taliban yönetimiyle iyi ilişkiler kurmak için çalıştığını yazdı.

Middle East Eye’da yayınlanan haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Han görüşmeyeli aylar oldu. Bu durum iki sabık dost arasındaki gerilimi gözler önüne seriyor. Analistler ve diplomatik kaynaklar Pakistan’ın yeni Afganistan yönetimiyle ilişkisini artırmak için Pakistan’ın yeteri kadar destek vermediği için Ankara’nın rahatsızlık duyduğunu öne sürdü” yorumu yapıldı.

“TÜRKİYE’Yİ TEHDİT OLARAK GÖRDÜLER”

Ankara’nın İslamabad yönetiminin Taliban’a karşı etkisini kullanarak Türkiye’nin ülkedeki varlığını artırması için lobi yapmasını beklediğini fakat Pakistan yönetiminin Türkiye’nin bu tutumunu bir tehdit olarak gördüğü öne sürüldü. İki ülke arasındaki güçlü ekonomik, dini ve askeri bağlara rağmen taraflar arasındaki ilişkinin soğuk olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nı 2013’ten beri ABD, Macaristan, Fransa ve diğer NATO müttefikleri ile koruduğu belirtilirken, Türk ve ABD’li diplomatların 2021’in başında Türkiye’nin havalimanının kontrolünü artırması için görüştüğü aktarıldı. ABD’li diplomatların Türk diplomatlara bu konuyu açtığı ve Türkiye’nin de destek, istihbarat iş birliği ve askeri destek gibi konularda yardım istediği belirtildi.

PAKİSTAN, İSTANBUL ZİRVESİ İÇİN UĞRAŞMADI

Türkiye’nin Macaristan ve Pakistan ile birlikte havalimanının güvenliğini sağlamayı planladığı fakat bu planda da Pakistan ve Macaristan’ın Brüksel’deki NATO Zirvesi’nde bir araya gelen Biden ve Erdoğan ile aynı masaya oturmadığı öne sürüldü.

Öte yandan Erdoğan-Biden görüşmesinden sonra İstanbul’da Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletler ile birlikte Taliban’dan yetkililerin bir araya geleceği bir zirve hazırlansa da Taliban’dan yetkililerin katılmaması sonrasında bu plan rafa kaldırıldı.

Middle East Eye’a konuşan Türk diplomatik kaynakları ise, “Pakistan yönetimi, Taliban temsilcilerinin İstanbul’a gitmesine ikna edecek yapıcı adımlar atmadı. Pakistan yönetimi, Türkiye’nin Taliban ile özel bir ilişki kurmasından memnun olmadı. Bu durum Ankara için hayal kırıklığı yarattı” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Taliban, Türk dizilerine savaş açtı: Kadınların olduğu dizileri yayınlamayın İlginizi Çekebilir OCHA’dan Afganistan raporu: 39 bin 67 kişinin insani yardıma ihtiyacı var İlginizi Çekebilir Dünya Gıda Programı açıkladı: 19 milyon Afgan açlıkla karşı karşıya…