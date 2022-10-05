Erdoğan imzaladı: 3.5 milyon metrekare alan orman sınırı dışına çıkartıldı

Sinop’ta 3 milyon 561 bin 632 metrekare orman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzasıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Kızılırmak’a kıyı tamamen ağaçlarla kaplı arazinin yanındaki maden sahası dikkat çekiyor.

AKP iktidarı çok geniş bir orman alanını daha orman vasfını silerek koruma statüsünü ortadan kaldırdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı Cumhurbaşkanı Kararı’yla Sinop Yeniköy’de bulunan, 3 milyon 561 bin 632 metrekare orman, orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kızılırmak’a kıyı, tamamen ağaçlarla kaplı arazinin yanındaki maden sahası dikkat çekiyor.

Kararda , orman sınırından çıkartılan alanın iki katından daha az olmamak üzere Hazine’ye ait arazide orman tesis edileceği notu düşüldü.

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