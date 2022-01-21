Erdoğan imzaladı! Afganistan’a yardım kampanyası

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Afganistan’a yardım kampanyası başlatıldı. Erdoğan, geçtiğimiz çarşamba günü yapılan Kabine toplantısında da konuyu gündeme getirmiş ve halka çağrıda bulunmuştu.

Türkiye’den Afganistan’a yardım kampanyası kararı alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi;

*Afganistan’da insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5902 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

(1) Afganistan’da açlık ve soğuk kış şartları nedeniyle insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmış ve söz konusu insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir.

(2) Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar anılan Başkanlık tarafından duyurulur.

(3) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Afganistan’a yardım kampanyası için 20/1/2022 tarihinden itibaren kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açtırılan hesaplara yapılmış/yapılacak bağışlar da insani yardım kampanyası kapsamında değerlendirilir.

KABİNE SONRASI AÇIKLAMIŞTI

Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, Afganistan’a yardım kampanyası başlatılacağını duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

*Kadim tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Afganistan’da yaşanan sıkıntılara bigane kalmıyoruz. Uzun yıllardır süren iç çatışmalar, dış yardımların kesilmesi, kuraklık ve sert hava şartları sebebiyle milyonlarca Afganlı kardeşimiz çok zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi vermektedir.

*Ülkede 13 milyonu çocuk olmak üzere 19 milyona yakın kişinin acil gıda sıkıntısı olduğu bilinmektedir. Türkiye olarak bu zor dönemlerinde Afganistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız.

*AFAD koordinasyonunda 10 sivil toplum kuruluşumuzun desteğiyle bu ülkeye 700 ton gıda, giyim, sağlık, malzeme olarak söylüyorum acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz.

*Sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız tarafından temin edilecek bu ihtiyaç maddeleri devlet demir yollarımızın bir treniyle Afganistan’a ulaştırılacaktır. İmkanı olan vatandaşlarımızı bu iyilikçilere katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

İlginizi Çekebilir Kabine sonrası Erdoğan’dan yastık altı altın ve zam açıklaması