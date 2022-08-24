Erdoğan imzaladı, Boğaz’daki yeşil alan imara açıldı

Boğaziçi’nde iş insanı Zeynel Abidin Erdem’e ait paha biçilemez arazi, İBB devre dışı bırakılıp Cumhurbaşkanı imzasıyla imara açıldı.

Özlem GÜVEMLİ

İSTANBUL‘un en değerli noktası olan ve özel yasa ile koruma altında olan, “Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi” sınırları içinde iş insanı Zeynel Abidin Erdem’e ait Beşiktaş Bebek’teki 11 bin 424 metrekarelik arazi, Cumhurbaşkanı ve bakanların imzası ile İBB tamamen devre dışı bırakılarak imara açıldı. 1983 tarihli imar planlarında “yeşil alan, çocuk bahçesi, park” olarak belirlenen ve “korunması gerekli kültür varlığı uygulaması dışında hiçbir inşaat yapılamaz” şeklinde plan notu bulunan arazinin imara açılmasına, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığını yaptığı Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından 19 Temmuz 2022’de onay verdi. İBB’nin devre dışı bırakıldığı planlar 20 Temmuz’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı.

2.3 DÖNÜMÜ PARK

Şu an otopark olarak kullanılan arazi, yapılan plan değişikliği ile “sosyal tesis (yurt) alanı, kültürel tesis alanı, park ve trafo alanı” ilan edildi. 3.5 dönümüne yurt yapılacak arazinin, 5 dönümü kültürel tesise ayrıldı. Arazinin 2.3 dönümü de park olarak planlandı. Planlama sürecine hem usul hem de esas açısından karşı çıkan İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvurarak plan değişikliğinin iptal edilmesini talep etti.

‘KANUNA UYGUN DEĞİL’

11 Ağustos’ta yapılan başvuruda, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre bu alandaki uygulamaların Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yetki sınırları içinde olduğu vurgulandı. Boğaziçi ön görünümündeki plan değişikliklerinin İBB Meclisi kararı ve belediye başkanının onayından sonra Kurulun onayı ile yürürlüğe gireceği aktarıldı. Arazi ile ilgili İBB Meclis kararı bulunmadığı belirtilerek onama sürecinin kanunu uygun olmadığına dikkat çekildi.

İŞTE İMZACI BAKANLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İçişleri Bakanı Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milli Savunma Bakanı Akar, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu.

Zeynel Abidin Erdem’in adı FETÖ ile anılmıştı

Boğaziçi ön görünümündeki 11 bin 424 metrekarelik arazi 2000 yılında iş insanı Zeynel Abidin Erdem tarafından satın alındı. Zeynel Abidin Erdem, Genpa Telekomünikasyon A.Ş ile Erdem Holding’in yönetim kurulu başkanı. Erdem’in yeğeni Fatih Erdem, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılanıp hapis cezası almıştı. Oğlu Rıza Erdem’in bylock kullandığı iddiasıyla soruşturma geçirdiği iddia edilmişti. İddialar gündeme geldiğinde Zeynel Abidin Erdem, 2019 yılında iktidara yakın gazetelere tam sayfa “Bizi asla bölemeyeceksiniz!” başlıklı ilan vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a destek çağrısı yapmıştı.