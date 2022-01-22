Erdoğan imzaladı: Bu defa Afganistan’dakiler için IBAN geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararla, Afganistan’da insani yardıma muhtaç sivil halka destek için kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında yapılacak yardımlar vatandaşlar ile valilikler, belediyeler ve kamu kurumlarınca AFAD’ın açacağı hesaplardaki IBAN’lara yatırılacak
Türkiye Taliban’ın yönetimine geçen Afganistan’la ilgili peş peşe önemli kararlar alıyor.
Geçtiğimiz hafta Katar’la birlikte Kabil Havalimanı’nın işletilmesini üstlenen Türkiye, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile geniş çaplı bir kampanya başlattı.
Cumhurbaşkanı Kararı’ndaki detaylar şöyle:
- “Afganistan’da açlık ve soğuk kış şartları nedeniyle insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası kararlaştırılmıştır.
- Söz konusu insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir.
- Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar anılan Başkanlık tarafından duyurulur.
- AFAD Başkanlığı tarafından Afganisan’a yardım kampanyası için 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açtırılan hesaplara yapılmış, yapılacak bağışlar da insani yardım kampanyası kapsamında değerlendirilir.