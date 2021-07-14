Erdoğan imzasıyla KKTC’ye 500 milyon dolar kredi

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 500 milyon dolara kadar kredi sağlayacak. Krediyle ilgili karar bugünkü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Milletlerarası Andlaşma başlığıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 500 milyon Dolar tutarına kadar kredi sağlanmasına ilişkin olarak 24.06.2021 tarihinde imzalanan ekli Kredi Anlaşmasının yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.”

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