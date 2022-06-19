Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede açık ve sürekli diyalog yoluyla bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam etme konusunda iki liderin anlaştıkları ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, geçtiğimiz mart ayından bu yana 4’üncü kez telefonda görüştü.

İsrail Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan ve Herzog’un muhtemel terör saldırılarını ele aldıkları aktarılarak, Herzog’un Erdoğan’a Türkiye’nin İsraillilere yönelik muhtemel terör faaliyetlerini engelleme çabalarından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

TERÖR ELE ALINDI

Açıklamada, iki liderin bu işbirliğinin hükümetler ve milletler arasında inşa edilen güvene büyük katkısının altını çizdiği belirtilerek, görüşmede Herzog’un terörle mücadele çabalarının devam etmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

ANLAŞTILAR

Açıklamada ayrıca, Erdoğan ve Herzog’un, açık ve sürekli diyalog yoluyla bölgede barış ve istikrar için çalışmaya devam etme konusunda anlaştıkları ifade edildi.

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