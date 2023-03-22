Erdoğan: İstanbul’a girmenin bir bedelinin olması lazım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında soruları yanıtlıyor.

DEPREM SORUŞTURMALARINDA SON DURUM

Erdoğan, şunları söyledi:

* “Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları olanlar soruşturmada. Bu arada 302 şüpheli tutuklandı. 312 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 4’ünün yurt dışında olduğu, 64’ünün de öldüğü tespit edildi. 106 müteahhit, 163 yapı sorumlusu, 18 şüpheli de binada değişiklik yapan kişi.

* Adli kontroldeki 466 şüpheliden 85’i müteahhit, 56’sı yapı sahibi, 34’ü binada değişiklik yapan kişiler. Adli süreçler devam ediyor. İddianameler de mahkemelere gönderilecek. Milletime bu acıları yaşatan, sorumluluklarını yerine getirmeyen adalet önünde bunun hesabını verecek.

* Bu işte çırak değiliz, kalfalığı geçtik, ustalığı da yakaladık. Artık sulak zeminler değil, sert zeminlerde kalıcı konutların yapılması çalışmalarını sürdürüyoruz. Toplam 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı. 6 bin 223 köy evinin de ihalesi yapıldı. Böylelikle afet bölgelerinde toplamda 46 bin 327 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başladı. Bir yıl içerisinde 11 ilde toplamda 650 bin konut inşa ederek hak sahiplerine teslim edeceğiz.

“‘İSTANBUL’A HER GELEN RAHATLIKLA GİRSİN’ BU OLAMAZ”

* Yaklaşık 5 yıl İBB Başkanlığını yaptım. İstanbul’u iyi tanıyorum. Aşırı derecede iddialı olmak yalan yanlış olur. Depremin tehdit etmeyeceği diyebilirim ki hiçbir şehir olamaz. Buna Ankara’da dahil. Deprem felaket tellallığı yapmayı doğru bulmuyorum. Bu o şehirde yaşayan insanların o şehirlerde yaşama noktasında onları adeta tehdit altına almayı getirir. İstanbul Belediye Başkanı iken İstanbul’a girişi vizeye tabi tutma gibi tezim vardı. İstanbul’a her gelen rahatlıkla girsin, bu olamaz. İstanbul’a girmenin bir bedelinin olması lazım. Londra’ya giremezsiniz, belli kuralları var.

* Bunun sebebi nedir? Trafiktir. Oralarda araç otoparklar şunlarla ilgili olarak yasaklar konulmuştur. İstanbul’da 8 milyondu nüfus. Şu anda 15 milyonu geçti. Bir de tabii planlama noktasında İstanbul maalesef zannedildiği gibi planlanmadı, uygulamaya konulmadı. Kimse o planlara uymuyor. Bu zamana kadar iddiamız vardı. Kentsel dönüşüm dedik. Muhalefet kentsel dönüşümü rantsal dönüşümü rantsal dönüşüm diye tanımlamaya başladı. Rant toplama işi muhalefete ait. Bu işi iyi beceriyor.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM KONUSU

* Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor. Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.”