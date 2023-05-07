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7 Mayıs 2023
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Erdoğan, İstanbul’da konuşuyor

Alaturka Online
Alaturka Online
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‘Büyük İstanbul Mitingi’nde halka seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

*Sizinle beraber tekrar yollardayız. 14 Mayıs’ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Dün Maltepe’delermiş. Şimdi resmi rakamı getirdiler bana resmi rakam 1 milyon 700 bin.

*İHA’ları ve SİHA’ları bunlara gömdürmeyeceğiz. Benim milletim 14 Mayıs’ta bunlara gereken cevabı verecek. Ben size inanıyorum. Siz tamam derseniz bu iş bitmiştir.

ATATÜRK HAVALİMANI AÇIKLAMASI

*Atatürk Havalimanı bizim için sadece eskiden gelip geçtiğimiz, seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değildir. Bu alan havacılık alanındaki teknolojik hamlesinin başladığı, sonra tek parti CHP’si tarafından bitirildiği yerdir.

*Bunların bu ülkede dikili taşı yok, dikili ağacı yok. Onun için benim milletim 14 Mayıs’ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir.

*Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle beraber gezen Kılıçdaroğlu’na biz vatanı böldürtmeyeceğiz.

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