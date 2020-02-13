FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI TARTIŞMASINDA, CUMHURBAŞKANI'NDAN CHP LİDERİNE ÇOK SERT YANIT GELDİ. KILIÇDAROĞLU'NUN ÇAMUR ATARKEN YAKALANDIĞINI SÖYLEYEN ERDOĞAN, "FETÖ'NÜN EN ÖNEMLİ SİYASİ AYAĞI KILIÇDAROĞLU VE EKİBİDİR" DEDİ. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Erdoğan: “Kaçmadık… Kaçmayız… Kaçmayacağız!”