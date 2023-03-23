Erdoğan: Kararlılığımızı elimizden alamayacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 ilde eş zamanlı temel atma töreninde konuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Kahramanmaraş’ta mevcut organize sanayilerimizi güçlendirirken, Afşin’e yeni bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz.

*Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir ama bu felaket, başarma irademizi, Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı elimizden alamayacak

*Hasar tespitlerinin ardından Kahramanmaraş’ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık.

*Çiftçi ve üreticilerin zararının telafisi için mazot, gübre, hayvancılık, yem bitkileri ve su ürünleri desteği başta olmak üzere her türlü adımı atıyoruz.

*Deprem bölgesinde bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.