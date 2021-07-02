Erdoğan: Katarlıların Tank Palet’te yüzde 49 payı var

Sakarya’nın Arifiye ilçesine giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası Tank Palet Fabrikası’nı ziyaret etti. İşçilere hitap eden Erdoğan, burada bir konuşma yaptı:

– Tank Palet Fabrikası’nın tahsisi Milli Savunma Bakanlığı’ndadır. Hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim, TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda askerin kontrolünde devam etmektedir. Her türlü denetim yetkisi MSB’ye aittir.

– Tapusu devlettedir. Fabrikayı işleten Türk firmasıdır. Firmanın Katarlı yabancı ortağı yüzde 49’la sadece finansal ortağıdır.

– Fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding dışında ortak yoktur. Türk şirketin yönetim yapısı da yakın zamanda değişmiştir. Buradaki çalışmalar Tosyalı Holding tarafından sürdürülecektir. Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor.

– Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP’nin başındaki bu zat yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Yargı kararlarına saygı da yoktur. Aynı yalanları sürekli tekrarlayıp duruyor.

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