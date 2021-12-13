Erdoğan, Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle görüşecek

Yazan:
Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle bir araya gelecek.

Yayınlanma: 13:17 – 13 Aralık 2021 Güncellenme: 13:20 – 13 Aralık 2021

Erdoğan, Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle görüşecek

Dolar/TL’nin 14 TL’yi aşarak tarihi yüksek seviyeleri görmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankakarının genel müdürleriyle görüşeceği öğrenildi.

Bloomberg’ün aktardığına göre, Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bugün bir görüşme yapacak.

Ayrıntılar gelecek…

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