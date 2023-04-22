Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na söylediklerini çabuk unuttu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sosyal medya hesabında yayınladığı ‘Alevi’ başlıklı videosu üzerinden hedef aldı.

Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşmada Erdoğan şunları söyledi:

“Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken tartışması açıyorlar, mezhep tartışması açıyorlar, yalan ve iftira mahsulü kampanyalar başlatıyorlar.

Halbuki bu ülkede kimse kimseye kökenini de mezhebini de sormaz. Bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz.

Ülkemiz siyasetinin değerlerin istismarıyla yönlendirildiği dönemler geride kaldı. Şimdi birileri tekrar eski Türkiye’nin diğer tüm hastalıkları gibi bu konuları da kaşımanın, kanatmanın, insanları birbirine düşman etmenin peşinde.”

YUHALATMIŞTI

Oysa ki Erdoğan geçmişte Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğini seçim meydanlarında gündeme getirmiş, taraftarlarının yuhalamasına da göz yummuştu.

2011 seçimleri sırasında seçim meydanlarında Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliği üzerinden propaganda yapan Erdoğan, 7 mitingde “Biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu Alevilik kültürüyle yetişmiş bir insandır, Alevidir.” demiş meydanlarda bulunanlar da ‘yuh’ çekmişti.

“ALEVİ OLABİLİRSİN”

2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında ise Erdoğan, “Kılıçdaroğlu, sen kendin Alevi olabilirsin. Ben sana saygı duyarım. Bundan da çekinme, korkma. Bunu da rahat rahat söyle. Ben de Sünniyim, ben de bunu rahat rahat söylüyorum” dedi.

“ERMENİ DİYEN OLDU”

Erdoğan, yine 2014 yılında katıldığı televizyon programında, “Benim için Gürcü diyen oldu, affedersin çok daha çirkin şeylerle Ermeni diyen oldu. Ben Türküm” dedi.

“AFFEDERSİNİZ RUMLUĞUMUZ…”

Erdoğan daha önce de 11 Haziran 2011’de genel seçim öncesinde kendisi ve dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili çok sayıda kitap bulunduğunu ifade ederek, “Bu kitaplar içerisinde ne Yahudiliğimiz, ne Ermeniliğimiz ne affedersiniz Rumluğumuz hiçbir şeyimiz kalmadı” demişti.

“KÜRT DEĞİL ZAZA”

Son olarak geçtiğimiz hafta HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Selo’nun kendisi Kürt değil Zaza’dır. Kürt kardeşlerimizin ölümü üstünden kendine rant devşirmeye çalışıyor’ demişti.