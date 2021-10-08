Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu hedef almıştı! O sözlere demediğini bırakmadı.. ”Söke söke getireceğiz!”





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Enerjide Avrupa ne alemde, dünya ne alemde, görmüyor musunuz?" açıklamasıyla ilgili olarak, "Erdoğan, çıkmış milletin karşısına toz pembe tabloyu bir kenara bırakarak, çünkü gerçeği görmeye başladı, ‘Dünyada her şey çok kötüye gidiyor, dolayısıyla bizde de kötüye gidecek’, şimdi bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Erdoğan bir altlık oluşturuyor şimdiden, ‘Dünya kötüye gidiyor, biz de kötüye gidebiliriz, vatandaş buna hazırlıklı olsun’ diye. Saray kötüye gitmiyor, vatandaş kötüye gidiyor, ekonomi kötüye gidiyor, pek çok sorun var. Biz bu sorunları hatırlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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