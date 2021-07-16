CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN , "SİLAHLI KUVVETLERİMİZ DESTAN ÜSTÜNE DESTAN YAZIYOR" DEDİ, "KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK" DİYE EKLEDİ. HAFTANIN SON GÜNÜNDE İSTANBUL'A GEÇEN ERDOĞAN, KURBAN BAYRAMINDA ZİYARET EDECEĞİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEN MÜJDELİ BİR HABER VERECEĞİNİ DE AÇIKLADI. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Erdoğan: “KKTC ziyaretinde bir müjdem olacak”