Erdoğan: KKTC’de bir müjdem olacak

İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret ettikten sonra cuma namazını kıldı. Namaz sonrası bir kısım basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

– Pazartesi günü KKTC’ye seyahatimiz var. Geniş bir heyetle gerçekleştireceğiz. Birinci gün KKTC parlamentosunda milletvekillerine hitabımız olacak. KKTC Parlamentosu’ndan güzel bir adımın müjdesini vereceğim.

– Rize’de altı vefatımız var. Üç bakanımız orada. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyim. Yoğun bir şekilde AFAD’ımızın çalışmasını var. Ölenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Doğu Karadeniz her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya, çünkü bol yağmur alan bir ilimiz. Saatte 202 metreküp yağmur aldı, bununla karşı karşıya kaldı.

– Çay bitkisi aldığı o yağmurla gübrenin yani azotun özellikle bir balçığa dönüştüğü bir bitki. Bu da dikey bir kök olmadığı için onlar hep birlikte aşağı doğru iniyor. Kendi dayılarımın yerleri olmak üzere tüm bunlar kaydılar, ciddi manada zararlar söz konusu. Temennimiz cana bir şey gelmesin, maalesef altı kaybımız var.