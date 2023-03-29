Erdoğan koalisyon ipine sarıldı

Koalisyonlar dönemlerini ‘kabus’ diye nitelendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın oy oranının giderek düşmesi üzerine 5’li koalisyona yelken açtı. 6’lı Masa’yı kıyasıya eleştirip MHP, BBP, YRP ve HÜDA PAR’ın desteğiyle ‘Cumhur koalisyonu’ çatısı altında seçime giden Erdoğan, geçmişte koalisyonları şöyle eleştirmişti:

■ Seçimlerde projesi koalisyon olan muhalefet partileri var. ‘Biz koalisyon kurmaya hazırız’ diyorlar. Geçmiş yıllardan koalisyon dönemlerinin Türkiye’ye çok kaybettirdiğini biliyoruz.

■ Koalisyon demek kriz, fakirlik ve iflas demektir. Koalisyon demek bir avuç zenginin, bürokratın, milletin sırtına kene gibi yapışması demektir. Koalisyon demek IMF kapılarında para dilenmek demektir. Koalisyon demek eski Türkiye demektir. Biz yeni Türkiye’ye bakıyoruz.

HER TELDEN ÇALAN CÜMBÜŞ MASASI

■ Ülkemizde siyasi istikrarı bozacak her adım milletimizin hayrına olması mümkün değildi. Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil, kargaşadır, kavgadır, herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır. Ülkemizde güven ve istikrarın teminatı olan kazanımların kaybedilmesi demek, Türkiye’nin tekrar eski kötü günlerine dönmesi demektir.

■ Artık karşımızda bir ittifak değil tıpkı eski Türkiye’de olduğu gibi tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır. Bay bay Kemal’i cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren bu koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur. Koalisyon denen çürük ipe sarılmak onları kurtarmaz.