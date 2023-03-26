Erdoğan: Kritik bir tercihin arifesindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükçekmece Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı öğrenci yurdunda konaklayan depremzedelerle iftar yaptı.

İftar sonrası konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını belirterek şunları söyledi;

*Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan ayına depremin yol açtığı can kayıplarının ve yıkımların üzüntüsüyle girdik. Manevi huzur, bedeni arınma maddi yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazanda gerek deprem bölgelerindeki gerek diğer şehirlerimizdeki mağdur kardeşlerimizle gönül köprülerimizi güçlendirmemiz şarttır.

*Deprem gününden sonra geçen yaklaşık bir buçuk ayda arama kurtarma çalışmalarını tamamladığımız acil yardım dağıtımlarını düzene soktuğumuz, enkazları süratle kaldırdığımız, geçici barınma merkezlerini oluşturmayı sürdürdüğümüz kalıcı konutların inşasına başladığımız özetle yaraları hızla sarmaya başladığımız bir süreç yaşadık.

*Ülkemizin 11 ilinde 14 milyon insanı doğrudan etkileyen, böylesine büyük bir felaket karşısında böylesine hızlı bir toparlanmayı sağlamak kolay değildir. Devletimiz tüm kurumlarını, imkanlarını, gerekli tüm personelini deprem bölgesinde görevlendirmiştir.

*Milletimiz sivil toplum kuruluşları ve bireysel inisiyatifleriyle ilk günden beri depremzede vatandaşlarımızın yanındadır. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere uluslararası yardımları da asla unutmayacağız.

“AMACIMIZ DEPREM BÖLGESİNİ AYAĞA KALDIRMAKTIR”

*Depremzedelerimiz, milletimiz de şundan emin olsun ki, oradaki arkadaşlarımız insanüstü bir gayretle çalışarak her eksiği gidermenin, her talebi karşılamanın mücadelesini yürütmüştür.

*Buna rağmen felaketin etkilediği alanın genişliği, nüfusun çokluğu, iklim şartları gibi sebeplerle elbette birtakım eksikler, sıkıntılar yaşanmıştır. Kısa bir sürede bunların da telafisi zaten yapılmıştır.

*Amacımız bir yıl içinde, altyapısıyla, tüm sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır.

*Yerinde dönüşecek yerleri tarihi ve kültürel dokuya uygun şekilde sağlam ve güvenli yapılarla şehirlerimize kazandıracağız.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ”

Erdoğan, deprem bölgesinde temel atma törenleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi;

*Kahramanmaraş’ı, Hatay’ı inşallah yarın da Adıyaman’ı, Malatya’yı, Gaziantep’i ve depremde zarar gören diğer tüm şehirlerimizin yeniden inşa ve ihya edene kadar gece gündüz çalışacağız.

*Deprem bölgesindeki vatandaşlarımdan şehirlerine sahip çıkmalarını istiyorum. Kullanılamayacak hale gelen evler ve artçı sarsıntıların yol açtığı huzursuzluk sebebiyle başka yerlere giden milyonlarca vatandaşımız var. Vatandaşlarımızın bir kısmı da burada olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurtlarında kalıyor.

*Ayrıca otellerde kamu misafirhanelerinde evlerde kalan vatandaşlarımız bulunuyor. Bunların da bir an önce geri dönerek yuvalarına, işlerine hayatlarına yeniden kavuşmalarını hedefliyoruz.

*Sanayi kuruluşlarının üretime başlamasıyla geçici ticaret merkezlerinin ve sağlam dükkanların açılmasıyla tarımsal çalışmaların yoğunlaşmasıyla geri dönüşlerin süratleneceğine inanıyorum.

*Dağıttığımız çadırlarla kurduğumuz konteyner kentlerle inşa ettiğimiz prefabrik yapılarla geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hasarsız binalarda zaten oturulabiliyor. Az hasarlı binalar da küçük tadilatların ardından kullanılabiliyor.

*Kalıcı konutların devreye girmeye başlamasıyla inşallah bu şehirlerimizin önünde yepyeni bir dönem başladı. Ölen canları geri getiremeyiz. Ama bunun dışında yıkılan her şeyi yeniden yaparak Allah’ın izniyle bu felaketin yaralarını tamamen saracağız.

*Kardeşlerim milletimizin birlik, beraberlik kardeşlik hasletlerinin ne kadar güçlü olduğunu son deprem felaketinde bir kez daha gördük.

“YÜREKTEN İNANIYORUM”

*Ülkemizin dört bir yanında insanlarımız bu ayın feyzinden, bereketinden istifade ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini de unutmuyor. Belediyelerimiz ramazan boyunca hizmet vermek üzere deprem şehirlerimizi ilçe ilçe köy köy paylaştı. İftarıyla, sahuruyla, sohbetiyle ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirecek programlar yapılıyor.

*Aynı şekilde diğer şehirlere gitmiş depremzedeler ihmal edilmiyor. Tabi, ramazan ayının sembolü olduğu birlik ve kardeşlik ikliminin bizim medeniyetimizde çok müstesna bir yeri var.

*Ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışındaki insanlarımız arasında bu iklimin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Türkiye’nin cumhuriyetimizin ilk asrındaki demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamladığı ve yeni bir katılıma hazırlandığı bir dönemde böyle bir kucaklamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunuyor.

*Türkiye yüz yılı diye ifade ettiğimiz ülkemizin ve milletimizin önümüzdeki asrına dair hayallerimiz, vizyonlarımız, hedeflerimiz için kritik bir tercihin arifesindeyiz. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin bu defa da desteğiyle yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum. (DHA)