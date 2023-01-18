Erdoğan Meclis’i feshetmeye hazırlanırken o sözler gündemde

Cumhur İttifakı normal zamanı 18 Haziran 2023 olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimini öne çekmek için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 2022’nin son günlerinde yaptığı başbaşa görüşmede seçimlerin öne alınması konusunda uzlaştığı kulislere yansımıştı.

Ardından yıl başında MHP’nin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında ister erkene alınsın biz iki seçeneğe hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye’yi seçime götürmesi lazımdır. İki yol da hukukidir” dedi.

BAHÇELİ: BU İŞİ BİTİRELİM

Bu açıklamadan iki gün sonra Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda “Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek, tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz” dedi.

Son olarak dün Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Seçim tarihi tartışması son bulmalı. Mevsim şartlarına ilişkin bir tarih beklentimizdir. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim” diye konuştu.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekilebilmesi için kanuna göre iki yol bulunuyor. Seçim tarihinin değişikliği için ya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 360 milletvekilinin bu yönde karar alması ya da Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i feshetmesi gerekiyor.

Cumhur İttifakı cephesinden gelen seçim tarihinin öne çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017’de yaptığı açıklama gündeme geldi.

Bir televizyon programında soruları cevaplayan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Nisan 2017’de yapılan referanduma yönelik olarak söylediği “1924 Anayasası’nda Mustafa Kemal Atatürk’e Meclis’i feshi yetkisi verilmedi. Şimdi veriyoruz bir kişiye. Niye veriyoruz? Hani milli irade vardı?” sözlerine yanıt verdi.

ERDOĞAN ‘FESİH YETKİSİ’ YOK DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti:

“Her şeyden önce Sayın Kılıçdaroğlu bu maddeleri okumamış. Bir defa Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i fesih yetkisi yok. Dürüst ol, yalan söyleme. Dinleyenler de zannediyorlar ki hakikaten Cumhurbaşkanı’nın fesih yetkisi var. Böyle bir yetki yok.

Fesih edecek, fesih ettikten sonra da Meclis tekrar üçüncü defa için bir seçim kararı alacak. Bu seçimle beraber de Meclise bu seçime götürmesiyle, kendisi için yeniden üçüncü kez seçilme yolunu açacak. Üçüncü kez seçilme yolu, onun tekrar burada Cumhurbaşkanlığına gelmesine yönelik bir yol değildir.

Böyle bir şeyi niye söylüyorsun? Şunu bir defa düzeltmemiz lazım. Cumhurbaşkanı’nın Meclisi fesih yetkisi yoktur. Meclisin erken seçim yapma yetkisi var mıdır? Böyle bir karar alabilir mi?

Meclisin böyle bir karar alma yetkisi var. Ama bunu Meclis alır, Cumhurbaşkanı’nın talebiyle değil. Bunu alması için de oranlar var. Bu oranları da Meclisin yakalaması lazım. Meclis o oranı yakalayamadığı takdirde, böyle bir yetkisi de yok.”

Erdoğan’ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde duruyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN CEVAP

Erdoğan’ın yalancılıkla suçladığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise “Fesih yetkisi yok deyip diyor. Var arkadaşlar. Bugünkü anayasada bile var. Ama şartı seçim sonrası 45 gün hükümetin kurulmaması. Şimdi şart kalkıyor” demişti.

AKP KİTAPÇIĞINDA NE YAZIYORDU

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından hazırlanan “20 Soruda Yeni Anayasa” kitapçığında şu ifadelere yer verilmişti:

“Fesih yetkisi yeni sistemde seçimlerin karşılıklı olarak yinelenmesi yoluyla gerçekleşebilecektir. TBMM beşte üç çoğunlukla, cumhurbaşkanı da dilediği zaman bu yetkiyi tek başına kullanabilir.”