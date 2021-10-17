Erdoğan: “Memurları tehdit etti” demişti! Kılıçdaroğlu o çağrısını yineledi!





Yerel Medya Çalıştayı'nda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara yaptığı çağrıyı yineledi: "Kamuda görev yapan kişi bir ailenin ya da bir partinin militanı olamaz. Gidip oy verebilir ama görevini yasalar çerçevesinde yapması gerekir. Yine söylüyorum, kanunsuz ne yaptırıyorlarsa pazartesi itibariyle durun." #kılıçdaroğlu #memurlar #erdoğan #haber #tartışma #haberler #sondakika #chp #cumhuriyethalkpartisi #kılıçdaroğluaçıklama