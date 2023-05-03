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3 Mayıs 2023
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Erdoğan mitingde yaş çay alım fiyatını açıkladı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Seçime 11 gün kala memleketi Rize’de miting yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş çay alım fiyatını da seçim mitinginde açıkladı. Erdoğan, “Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl yaş çaya 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl yaş çay alımında kilo fiyatında yüzde 64 zamla 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz.” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA FINDIK YANITI

“Sözüm söz, fındık asla 4 doların altına düşmeyecek” diyen Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi:

“Şimdi çıkmış diyor ki fındık alımına 4 lira zam vereceğiz diyor. İşçi kardeşlerime sesleniyorum; kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler sizin sorununuzu çözebilir mi? Bunların vaatlerine güvenilir mi? Bu milletin ne sıkıntısı varsa bunun çözüm adresi biziz.”

Alaturka Online
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