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24 Nisan 2023
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Erdoğan mitingine resmi plakalı otobüsler ile taşıdılar

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa Gemlik mitinginde, AKP’li Büyükşehir Belediyesine ait sıra sıra dizilmiş çok sayıda resmi plakalı halk otobüsleri dikkat çekti.

RESMİN PLAKALI OTOBÜSLER SIRA SIRA DİZİLDİ

Erdoğan, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için geldiği Gemlik’te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda otobüs üzerinden halka hitap etti.

Erdoğan’ın Gemlik mitingine AKP’li Büyükşehir Belediyesine ait resmi plakalı otobüslerle kent merkezi ve ilçelerden vatandaşlar ve belediye personeli getirildi. Aralarında yakın illerden de gelen tur otobüslerinin de bulunduğu çok sayıdaki toplu taşıma aracının Gemlik Çevre Yoluna park edildiği görüldü.

BELEDİYEDE OFİSLERİN BOŞALDIĞINI AÇIKLADI 

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin memur-işçi tüm kamu çalışanlarını saat 11.00’de otobüslere doldurulup mitinge götürdüğünü, belediyede ofislerin boş olduğunu ve işlerin durduğunu açıkladı.

 

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