Erdoğan Moskova’da bütün iddialarını geri çekti – 18 Dakika (5 Mart 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, beklenen Putin- Erdoğan zirvesinden çıkan sonucu yorumladı. Ateşkes anlaşmasını Türkiye açısından nasıl okumak gerektiği vurgulandı. İç politikada ise İçişleri Bakanı Soylu’nun Tele1 muhabiri Namık Koçak’ın sorusuna tepkisi değerlendirildi. Gazeteci Barış Terkoğlu ve Müyesser Yıldız’ın tutuklanmasına da tepki gösterildi. Tele1'e destek olmak için:

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