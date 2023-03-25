Erdoğan muhalefeti hedef aldı: Bu asalakları…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı’nın 52. Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı.

Erdoğan, konuşmasında “tek parti faşizmi” özlemi taşıyan birkaç kendini bilmez kişinin, milletin samimiyetinden rahatsızlık duyduklarını ve milletin ruh kökünden beslenmeyen bu asalakları kendi hırslarıyla baş başa bıraktıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay’daki ziyaretlerinde deprem konutları temelini attıklarını ve depremzedelerle iftar açtıklarını dile getirdi. Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin hayata tutunma azimlerinin takdirle karşılandığını belirten Erdoğan, tüm vakıf ve dernekleri tebrik etti.

Erdoğan, Anadolu insanının elindekini ve avucundakini paylaşmayı sürdürdüğüne ve bu ayda oruçla, Kuran’la, iftar ve sahur sofralarıyla deprem bölgesindeki kardeşlerini unutmadığına dikkat çekti.

Erdoğan, kuru gürültü patırtıyla yolumuzdan alıkoymaya çalışanlara asla boyun eğmeyeceklerini ve ülkemize hizmet mücadelesini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“TARİHİ BİR YOL AYRIMI”

Şu anda 6’lı masada onları görüyorum. Bulundukları gaflet uykusundan bir an önce uyanmalarını niyaz ediyoruz. Birisi de ne dedi Çamlıca’yı dolduramazlar. Ne oldu, tıklım tıklım doğru. İnanç iman öyle bir cevher ki tekeden bile süt çıkartır, süt. Geride bırakacağımız siyasi mirasın en güzel nişaneleridir.

Yeni bir seçimin, imtihanın eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemlidir. 14 Mayıs tam bir manasıyla tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür. Terör örgütlerine kadar tüm şer şebekeleri 14 Mayıs seçimine kilitlenmiş durumda.

14 Mayıs’ta bu zaferi perçinlediğimiz anda yeni bir dönem başlayacak. Seçimlerden kendi çıkarlarına uygun sonucu almak için her türlü operasyonu yapmaktalar. Terör örgütleriyle el ele omuz omuza yürüyen bu insanlardan ülkemize herhangi bir fayda gelebilir mi? Bunlar ülkemize ne kazandıracaklar? Milletimizin yüksek feraseti 14 Mayıs’ta bu işi çözecektir. “