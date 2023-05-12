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12 Mayıs 2023
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Erdoğan: Muharrem İnce ile telefonla görüştüm

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı televizyonların ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“MUHARREM BEY’İ ARADIM, YARDIMA HAZIR OLDUĞUMUZU SÖYLEDİM”

Erdoğan, yayındaki konuşmasında şunları söyledi:

* “Bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey’in buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal’in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Özellikle bugün Muharrem Bey’i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili böyle bir şey nasıl sadır oldu diye kendisiyle konuşayım istedim.

* Anladığım kadarıyla ortada Kılıçdaroğlu’nun şu anda kol kola, el ele olduğu, bu Muharrem Bey’den sadır olan bir şey diye bir şey söylemiyorum. Bu bir FETÖ taktiği. Geçmişte de bunlar yapıldı. Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosuyla geldi. Ve bunu da olmayacağını açıklayarak geldi. Olmayacağını açıklayan ertesi gün kalktı aday olduğunu açıkladı.

* Muharrem Bey’in bu kararının arkasında bir çok şüphesiz ki, gerçekten namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anlıyorum. Kendisine her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Devlet olarak yapmamız gereken Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı noktasında bunların yapılabileceği zaten bulunduğumuz makamın görevi. Bu şekilde süreç başlayacaktır. Şu anda bir eksiğiyle gidiyor yarış. Oy pusulasında değişen bir şey yok. Temennim odur ki, sonucu hayır olsun…”

KILIÇDAROĞLU “İNCE’Yİ ARADIM AMA ULAŞAMADIM” DEMİŞTİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi bugünkü Ankara mitingine davet etmek için aradığını ancak kendisine ulaşamadığını açıklamıştı.

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