Erdoğan müjdeyi duyurdu: KKTC’ye yeni külliye

KKTC’de Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu’nda milletvekillerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye ile KKTC arasındaki gücünü şehitlerin kanlarından alan ebedi ve ezeli kardeşliği tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini söyledi. Erdoğan beklenen müjdeyi açıklayarak ”KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın ne doğru dürüst bir binası külliyesi var veya parlamento binası var. Biz bunu KKTC’ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bina İngilizlere ait gecekondu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı’nın külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti inşasına yakında başlıyoruz” dedi.
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Yayınlanma Tarihi:17:51, 19 Temmuz 2021