Erdoğan ‘Mülakat kalkacak’ dedi, Diyanet dinlemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilmeleri halinde kamuda mülakatın kaldırılacağını açıkladı. Ancak seçim öncesi kamu kurumları sözlü sınavlara devam ediyor.

Son olarak 141 bin 769 personeliyle dev bir personel ordusuna sahip olan ve 36 milyar TL’lik bütçesiyle sık sık tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, mülakatla gündeme geldi.

Diyanet 26 Nisan 2023’te ilana çıkarak 679 aşçı, 1971 temizlik personeli, 51 şoför, 1837 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 4 bin 538 personel alacağını duyurdu.

Personel ilanı için başvuruların 26 Nisan 2023- 5 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Adayların KPSS’nin ilgili alanlardan en az 50 puan almış kişiler arasından mülakata çağrılacağı bildirildi.

Sözlü sınav konuları Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan), Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan), Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan), Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) olarak açıklandı.

SÖZLÜ SINAVA ÖNCELİK VERİLECEK

Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan gerektiği belirtilirken, başarı sıralamasına ilişkin, “Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir” denildi.

DEV PERSONEL ORDUSU

2023 yılı itibarıyla 141 bin 769 personeli olan Diyanet’in bu alımla birlikte 146 bin 307’ye çıkacak.

Dev personel ordusuyla tartışılan Diyanet’e bağlı görev yapan personel sayısı yıllara göre şöyle:

2012: 114 bin 882,

2018: 124 bin 407,

2020: 127 bin 892,

2022: 137 bin 563,

2023: 141 bin 769 + 4 bin 538