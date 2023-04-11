53.9 F
Los Angeles
11 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineErdoğan Naci Görür'ü hedef aldı!" Müsvedde"

Erdoğan Naci Görür’ü hedef aldı!” Müsvedde”

Alaturka Online
Alaturka Online

Erdoğan Naci Görür’ü hedef aldı!” Müsvedde”

Alaturka Online
Önceki haber
5 öğrenciye cinsel istismarla suçlanıyordu, o öğretmenin cezası belli oldu
Sonraki haber
Gara şehitleri davasında 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,440BeğenenlerBeğen
16,196TakipçilerTakip Et
3,507TakipçilerTakip Et
7,702TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States