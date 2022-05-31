Erdoğan: Nargile sigaradan daha zararlı, hazırlıklarımız var

Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumdaki sigara kullanımı konusuna değindi. Erdoğan, “Sigaraya stadyumda devam ediliyor. Bunun kurusu, sulusu da var. Bira içenler var” ifadelerini kullandı. Nargilenin sigaradan daha zararlı olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bu zarardan da milletimizi kurtarmak için inşallah bazı hazırlıklar yapıyoruz” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray’da Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması’na katıldı.

Erdoğan konuşmasında şunları ifade etti:

“ELİNDE SİGARA VARSA PAKETİ ALMAYA YELTENİYORUM CUMHURBAŞKANI OLARAK”

*Sigaranın kapalı mekandaki zararı açık mekandakine göre çok çok daha zararlı. Doktorun ilk sorusu ‘Sigara içiyor musun?’ Bunu kime soruyor, kanserli hastaya soruyor.

* Sigara içiyorsa ‘Seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak’ diyorum. Elinde sigara varsa paketi almaya yelteniyorum Cumhurbaşkanı olarak. Yapmam gereken ne? Ona zarar verecek bir şeyi ondan almak. Burada ufak bir sigara müzesi de kurduk. ”

*Stadyumlar ile ilgili kararlar aldık. Stadyumlardaki olumsuz tezahüratların ortadan kalkması için hanımları da alalım, hani hanımları görünce belki erkekler olumsuz tezahüratta bulunmazlar ama nerede!

*Yine aynen devam ettiler. Ara verilmedi. Sigaraya gelince. Sigara konusunda ise stadyumlarda hiç mi hiç dinlemeden, kusura bakmasın benim vatandaşlarım kadını da erkeği de sigaraya stadyumlarda da devam.

*Onunla kalmıyor, işte bu kurusu… Sulusu da var. Buralarda yanında şişeleri ile gelip bütün polislere rağmen içeriye girip orada uygun yerlerde ne yazık ki biraysa bira, farklı farklı onları da içenler var.

“HEM KURU HEM SULU”

*Yani hem kuru hem sulu… Bunların hepsi kime zarar o stadyuma geleyim ben sporcuları seyredeyim diye oraya gelen benim vatandaşlarımın hepsine zararlı oluyor.

*Orada tezahüratlarda kötü tezahürata da neden oluyor ve zaman zaman stadyumlarda maalesef bakıyorsunuz kavgalar dövüşler bunlara da neden oluyor.

“NARGİLENİN SİGARADAN DAHA ÇOK ZARARI VAR”

*Nargile sigaradan daha az zararlı değil. Tam aksine daha çok zararı var. Bu zarardan da milletimizi kurtarmak için inşallah bazı hazırlıklar yapıyoruz. Çünkü onu da başarmamız lazım.

“SİGARADAKİ VERGİLERİ DEVAMLI ARTIRIYORUZ”

Sigaradaki vergileri devamlı artırdıklarını belirten Erdoğan, “Bundan dolayı da çok rahatsızlar. Hem sulu da artırıyoruz hem sigarada artırıyoruz. Hayret! Aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor” diye konuştu…

* Elon Musk ile ilk görüşmemde sigara ile mücadeleye para harcamasını söyleyeceğim.

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