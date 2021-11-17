ERDOĞAN NEDEN KILIÇDAROĞLU’NA BİR KEZ DAHA ŞÜKREDİYOR!

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Dolardaki yükseliş devam ediyor. Dolar günü 10,30’ile kapadı. Akşam saatlerinde ise 10,44’ü gördü.Bu kontrolsüz tırmanışın önüne nasıl geçilecek? Dolardaki bu yükseliş devam ederken altın da sabit durmadı.Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 615 lira seviyesinde işlem gördü. Kurdaki çalkalanış şekere de zam getirdi. Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası'na nasıl bir çıkış geldi? İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran faizle ilgili neler söyledi? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla ilgili ne açıklama yaptı? Siyasette helalleşme polemiği nasıl alevlendi? “İsrailli çift” olayında dikkat çeken detaylar neler? Nagehan Alçı, CHP'nin kapatılmasıyla ilgili hangi yorumu yaptı? Fatih Tezcan neden hapis cezasına çarptırıldı? Yemeksepeti hacklendi mi? Fidye mi isteniyor? Keman sanatçısı Canan Anderson sokak müzisyenlerini nasıl trolledi? THY, neden dört ülkeye uçuşları durdurdu? Kanye West kendini kime benzetti? ABD-Rusya gerilimi neden uzaya taşındı? Loud and Proud'dan bugün bize gelenler neler? Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemin sıcak başlıklarını yorumluyor.

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