Erdoğan, New York’ta Göbeklitepe Anıtı’nı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binası içindeki Göbeklitepe Anıtı’nı gezdi.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısındaki hitabının ardından BM binası içerisinde yer alan Göbeklitepe Anıtı’nı gezdi.

“Tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Göbeklitepe Şanlıurfa’da bulunuyor.

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BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Gine Cumhurbaşkanı Guınea Bıssau ile Türkevi’nde bir araya geldi.

Görüşmede, konuk Cumhurbaşkanının heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve İletişim başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu. (Foto: İHA)

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