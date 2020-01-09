Erdoğan önemli açıklamalar…

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

*Geçmişte devlet ve millet arasındaki ilişkiler uzunca bir süre kopuk yürüdü.

*Tek parti döneminde millete tepeden bakan, hor hakir gören jakoben bir anlayış hakim oldu. AK Parti’nin 17 yıllık iktidarındaki en büyük başarısı hem demokrasiyi geliştirmesi hem de kalkınmayı sağlamasıdır.

*Tüm ilçelere de doğalgazı götürmek istiyoruz, hızla bunun çalışmaları devam ediyor.

*Batı çöküyor. Niye? Aile kurumu diye bir kavram kalmamış.

*Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30’u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor. Aman bunlara dikkat edin.

*Bir namussuz, bir alçak meşru olmayan bir yaşamla maalesef bir kıza onunla beraber yaşıyor. Kezzap yüzüne atıyor ve tabii bir göz gidiyor.

*Mahkemenin verdiği ceza ortalama 13 yıl. Ben soruşturuyorum, bana verilen cevap şu; kanunun diyorlar en yüksek oranı bu. şimdi ben de diyorum ki bunu da bizim getirdiğimizi söylüyorlar.

*Ben de diyorum ki arkadaşlar siz niye kanun diyerek bize böyle bir cevap yolunu buluyorsunuz.

*Ben kanundan bahsetmiyorum ben haktan bahsediyorum hukuktan adaletten bahsediyorum. Siz burada hakkı hukuku arayacaksınız.

*Böyle bir olay kendi kızının başına gelmiş olsa orada bu olayı nasıl değerlendirirsin? Kanunlara mı bakacaksın? Yoksa böyle bir hak olur mu böyle bir adalet olur mu buna bakacaksın.

*Buradan tüm yargı dünyasına sesleniyorum bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınıza kulak verin.

*Her zaman söylüyorum benim yolum kanun hukuk yolu değil hukuk yoludur.