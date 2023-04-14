Erdoğan övgünün dozunu kaçırdı: Vatandaş hastaneye girdiği an daha yatmadan şifayı buluyor

Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının son cumasını Üsküdar’daki Hz. Ali. Camii’nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi.

GAZ ARİFE GÜNÜ ÇIKACAK

(Karadeniz’de 2.5 yılın önce bulduğu açıklanan doğalgazın entegrasyonu)

– Nasip olursa, 20 Nisan arefe, doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün hesaplamalar buna göre ondan sonra da bunun elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız.

(Deprem konutları)

– 11 vilayetin tamamında da gerek temel atmalar, gerek konut teslimler, köy evlerinin teslimleri devam ediyor. Bildiğiniz gibi ben vatandaşlarımdan 1 yıl gibi bir süre talep attım. Bu 1 yıl içerisinde de inşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bir taraftan enkaz kaldırmalar var, bunlarla birlikte zemin etütleri yapılıyor. Tüm bunlarla beraber de adımlarımızı atıyoruz.

ŞEHİR HASTANELERİMİZ CLEVELAND’I AŞTI

(Şehir hastaneleri)

– Dünyada, sağlık sektöründe, bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes konuşur, ne der Cleveland, şu an bizim şehir hastanelerimiz Cleveland’ı aştı. Şurada İstanbul’da Çam Sakura hastanemizin durumu ortada, Ankara’da Etlik, öbür tarafta İstanbul’da Murat Dilmener olsun, öbür tarafta Pakize Öz olsun, bütün hastanelerimiz ortada.

– Vatandaşım girdiği zaman hastaneye hamd olsun, orada bir defa daha yatmadan şifayı buluyor. Bundan sonraki süreçte de büyükşehirlerde birer tane olmak üzere yaygınlaştırarak, bu şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz.

– Bu hastanelerin büyük bir kısmında sismik izolatör kuruldu, kuruluyor. Bunu da yaygınlaştırıyoruz. Şu anda hastanelerimizin birçoğunda sismik izolatörler var. Bundan sonraki bütün yatırımlarımızda da buna hassasiyet göstereceğiz.