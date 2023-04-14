52.8 F
Los Angeles
14 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemErdoğan övgünün dozunu kaçırdı: Vatandaş hastaneye girdiği an daha yatmadan şifayı buluyor

Erdoğan övgünün dozunu kaçırdı: Vatandaş hastaneye girdiği an daha yatmadan şifayı buluyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının son cumasını Üsküdar’daki Hz. Ali. Camii’nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi.

GAZ ARİFE GÜNÜ ÇIKACAK

(Karadeniz’de 2.5 yılın önce bulduğu açıklanan doğalgazın entegrasyonu)

– Nasip olursa, 20 Nisan arefe, doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün hesaplamalar buna göre ondan sonra da bunun elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız.

(Deprem konutları)

– 11 vilayetin tamamında da gerek temel atmalar, gerek konut teslimler, köy evlerinin teslimleri devam ediyor. Bildiğiniz gibi ben vatandaşlarımdan 1 yıl gibi bir süre talep attım. Bu 1 yıl içerisinde de inşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bir taraftan enkaz kaldırmalar var, bunlarla birlikte zemin etütleri yapılıyor. Tüm bunlarla beraber de adımlarımızı atıyoruz.

ŞEHİR HASTANELERİMİZ CLEVELAND’I AŞTI

(Şehir hastaneleri)

– Dünyada, sağlık sektöründe, bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes konuşur, ne der Cleveland, şu an bizim şehir hastanelerimiz Cleveland’ı aştı. Şurada İstanbul’da Çam Sakura hastanemizin durumu ortada, Ankara’da Etlik, öbür tarafta İstanbul’da Murat Dilmener olsun, öbür tarafta Pakize Öz olsun, bütün hastanelerimiz ortada.

– Vatandaşım girdiği zaman hastaneye hamd olsun, orada bir defa daha yatmadan şifayı buluyor. Bundan sonraki süreçte de büyükşehirlerde birer tane olmak üzere yaygınlaştırarak, bu şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz.

– Bu hastanelerin büyük bir kısmında sismik izolatör kuruldu, kuruluyor. Bunu da yaygınlaştırıyoruz. Şu anda hastanelerimizin birçoğunda sismik izolatörler var. Bundan sonraki bütün yatırımlarımızda da buna hassasiyet göstereceğiz.

Gündem
Önceki haber
İasos Antik Kenti’ndeki liman projesine bölge halkından tepki
Sonraki haber
Ev kirası için market soydu, serbest kaldı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,452BeğenenlerBeğen
16,197TakipçilerTakip Et
3,511TakipçilerTakip Et
7,699TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States