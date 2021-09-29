ERDOĞAN PARLAMENTER SİSTEME DÖNER Mİ?





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Devlet yurtlarında yer bulunamaması, özel yurt ve ev kiralarının fahiş oranlarda artmasını protesto eden üniversitelilerin 'barınamıyoruz' eylemleri devam ediyor. İstanbul Kadıköy'deki Moda Parkı'nda sabahlayan gençlerin 8. gününe giren 'Yurtsuzlar' nöbetine polis müdahalede bulundu. Eylemciler, sosyal medya hesaplarından, yaklaşık 50 kişinin darp edilerek gözaltına alındığını duyurdu.Valilikten ne açıklama geldi? Erdoğan ''barınamayanlar'' eylemine nasıl gezi parkı benzetmesi yaptı? Meral Akşener, Erdoğan'a ne tepki gösterdi? Süleyman Soylu da ''barınamayanlar'' eylemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Neler söyledi? Haftalık mizah dergisi Leman, bu haftaki sayısını üniversite öğrencilerinin yurt sorunu nedeniyle başlattığı 'Barınamıyoruz' eylemlerine ayırdı. Mansur Yavaş 3 bin 204 öğrencimizin barınma sorununu çözüme kavuşturduklarını açıkladı. Cübbeli Ahmet Hoca, Ak Parti'ye hangi öneride bulundu? HDP'nin deklarasyonu açıklandı. Deklarasyonda neler var? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, T24'ten Barış Soydan'a değerlendirmeler yaptı. Doların yükselişiyle ilgili neler söyledi? Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor'dan dolar tavsiyesi geldi. Milor'a göre doları düşürmek için ne yapılmalı? Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile konser verdi, büyük beğeni topladı.Osmanlı padişahlarının portreleri İngiltere’de satışa çıkıyor. Asos'ta doğa katliamı devam ediyor.Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresi'nde konuşan Fatih Erbakan, iktidara geldiğinde memura yüzde kaç zam yapacak? Hıncal Uluç, neden Erdoğan'a seslendi?Joe Biden, 3. doz aşısını kameraların karşısında oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi öncesinde Rusya’nın İdlib’de yoğunlaştırdığı hava saldırıları hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan ne açıklama geldi? İngiltere'de akaryakıt sorunu büyürken ordunun devreye girmesi gündemde.Elon Musk 'çip sorunu'nun yanıtını verdi. Çip sorunu ne zaman bitecek? Çin’de elektrik krizi: Apple ve Tesla da etkilendi.Yeni James Bond’un kim olacağı 2022’den önce açıklanmayacak.Jennifer Aniston'dan ‘Friends’ açıklaması:Hangi acı gerçekle karşılaştılar? Loud and Proud'dan bugün bize gelenler neler? Gazeteci Cüneyt Özdemir, gündemin sıcak başlıklarını değerlendiriyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir