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4 Mayıs 2023
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Erdoğan, patates ve soğanla oy istedi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

ENAG’a göre ise nisanda tüketici fiyatları aylık yüzde 4.86, yıllık yüzde 105.19 oranında arttı.

Giresun’da bugün seçim mitingi yapan ve TÜİK’in dün açıkladığı yıllık yüzde 43.68 enflasyon rakamını baz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüzde 43’e indi, her ay düşmeye devam edecek. Çarşı pazardaki pahalılığı yine biz aşarız. Refah kaybını telafi ediyoruz” dedi.

Patates ve soğan fiyatları 15-25 TL arasında değişirken; Erdoğan, şöyle devam etti: “Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz. İnanıyorum ki Giresun bugün de şehitlerimizin, gazilerimizin, kahramanlarımızın emanetine sıkı sıkıya sahip çıkacak. Giresun yeni mandacıları hüsrana uğratarak emperyalistlerin heveslilerini kursağında bırakacak.”

Alaturka Online
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