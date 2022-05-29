Erdoğan pistlerin kırılmasını eleştirenlere asfaltperest ve betonperest dedi

Milyarca lira değerinde iki pistin kırılarak Millet Bahçesi’ne dönüştürüleceği Atatürk Havalimanı’nda bugün fidan dikim töreni vardı. Kürsüye çıkan Erdoğan, projeyi eleştirenleri dikkate almadıklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüştürülmesi projesi sırasında pistlerin kırılıp ortadan kaldırılmasına karşı çıkanlara cevap verdi. ‘Bunları dikkate almıyoruz’ diyen Erdoğan şöyle konuştu:

“Ülkemizde aklını kiraya vermiş, her şeye gözü kapalı karşı çıkmayı adet haline getirmiş kesimle karşı karşıyayız. Bunlar parka yeşile karşı çıkar, işlerine gelince ‘ağaç kesilecek’ yaygarasıyla ülkenin altını üstüne getirirler.

İşlerine gelince çevrecilik adına ortalığı karıştırırlar, işlerine gelmeyince dünyanın en önemli iklim anlaşmasına taraf olmamızı görmezden gelirler.

Bu riyakarları bu yeminli ülke düşmanlarını sinsi beşinci kol aparatlarını dikkate almıyoruz. İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe soyunurlar.”

BAHÇELİ: YIKIM VE İSRAF YOKTUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Atatürk Havalimanı’nın pistlerinin yıkılarak Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesini eleştirenlere “Müflis ve iki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı’nda yıkım yoktur, israf yoktur, heba edilmiş miras yoktur” yanıtını verdi.

BELKİ DE KALACAK DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs 2022 günü katıldığı bir söyleşide “Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi yapılması her kesimi memnun edecek mi?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Ben şimdiden size müjdeyi vereyim. İnşallah çok çok mutlu edecek. Bütün yeşiliyle, oyun parklarıyla vesaire burada gayet güzel bir proje hayata geçecek. Şimdiden ben oranın bitmiş halini adeta görüyorum. Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak.”

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