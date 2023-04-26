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26 Nisan 2023
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Erdoğan programlarını iptal etti

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam bir televizyon kanalında soruları cevaplarken yayın birden ‘eyvah eyvah’ sesleriyle kesildi.

Verilen aranın ardından yayın yeniden başladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Midemi ciddi manada üşütmüşüm, seyircilerimizden helallik diliyorum” dedi.

Bugün Twitter hesabından bir açıklama yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

– Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

– Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

– Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.

– Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.

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