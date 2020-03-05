



Erdoğan-Putin Görüşmesinin En Önemli Anları

Son dakika… Moskova'da tarihi zirve! İdlib ateşkesi bu gece başlıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen İdlib zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada İdlib'de ateşkesin bu gece yarısı itibari ile yürürlüğe gireceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavron ortak kararlaştırılan metni açıkladı. İşte o metin…