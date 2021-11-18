ERDOĞAN ŞAK EMRETTİ, MERKEZ TAK İNDİRDİ. EKONOMİDE BUNDAN SONRASI NEDEN TUFAN? #geçimiçinseçim

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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası kararı sonrası ilk tepki ne oldu? Akşener Erdoğan'a nasıl seslendi? Ali Babacan’ın faiz tepisi nedir? Bloomberg’in çarpıcı faiz yorumu ne oldu? Ekonomist Şeref Oğuz ne yorum yaptı? Tam Bana Göre Festival nedir? Ekrem İmamoğlu 'İstanbul Senin' uygulamasını tanıttı! Oğuzhan Uğur tacize nasıl müdahale etti? Kağıt atık arabalarının üzerindeki sanat nedir? İlkokul öğrencileri Martılar ile coştu! Edis adres istedi! Loud and Proud’dan bugün bize gelenler neler? Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemi yorumlamaya devam ediyor..

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