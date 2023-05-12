Erdoğan sanatçıları hedef aldı: Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler…





Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 3’üncü Türkiye Gençlik Zirvesi’ne katıldı.

“SÖZDE SANATÇI DİYE GEÇİNEN MÜSVEDDELER…”

Erdoğan, programda yaptığı konuşmada sanatçıları hedef aldı. Erdoğan, şunları söyledi:

* “Burası belediye başkanlığım döneminde yapıldı. Bunun üstünde İstanbul’un o zamanki tek tiyatro salonu vardı. Yanılmıyorsam 150 kişilik bir salondu. Dedim ki ‘Biz burayı da yıkacağız, daha mükemmelini, daha büyüğünü yapacağız’. O zaman sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya, ‘yıkar, yapmaz’ dediler. Dedim ki ‘Sadece o değil, bir de İstanbul’un en büyük kongre merkezini yapacağız’.

* 40 metre yerin altına girdik. Fakat bu salonun olduğu yer 20 metre derinliğinde, burası 3 bin 800 kişilik salon olarak yapıldı. Buralar yapıldıktan sonra ‘Teşekkür ederiz’ diyemediler. Şimdi o sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler, şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyor. Bu ülke için çivili bir ağaçları yok.”